Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе

Борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов получил тяжелую травму на соревнованиях по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Во время схватки спортсмен попытался выполнить бросок, однако техническое действие не получилось, после чего он неудачно упал.

Медики диагностировали у Магомедова ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. Сейчас у 26-летнего борца парализованы руки и ноги.