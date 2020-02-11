Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии

Трехкратной чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене и серебряному призеру прошлогоднего чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову присвоено воинское звание капитана. Соответствующий указ подписан главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы. В минувшем сезоне девушка стала первой на зимнем чемпионате Европы и летнем мировом первенстве, которые проходили в Глазго и Катаре соответственно. В довершении к этому, Ласицкене победила в финале «Бриллиантовой лиги».

Сергей Шубенков вернулся на беговую дорожку после тяжелой травмы и длительного периода восстановления. В его активе победы на ЧМ-2015 года и первенствах Европы 2012 и 2014 годов.