Малкин вошел в сборную десятилетия по версии IIHF

Российский хоккеист Евгений Малкин был включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на официальном сайте организации.

Нападающий Pittsburgh Penguins в период с 2010 по 2019 годы два раза становился чемпионом мира - 2012 и 2014 годы, серебряным призером - 2010 и 2015 годы, а также в 2019 году стал обладателем бронзы.

Помимо этого 33-летний Малкин в 2012 году был признан лучшим бомбардиром мирового турнира, набрав 19 очков.