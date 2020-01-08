МОК подтвердил рассмотрение вопроса участия россиян в ОИ-2020 после решения CAS

Международный олимпийский комитет рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх», - передает слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса Reuters.

Суд рассмотрит жалобу российской стороны, которая была не согласна с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и санкциями в отношении российских спортсменов.

Они не смогут в течение четырех лет выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Теперь WADA должно подать уведомление о споре в CAS, после чего CAS озвучит вердикт, а до этого момента санкции не вступят в силу.