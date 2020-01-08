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МОК подтвердил рассмотрение вопроса участия россиян в ОИ-2020 после решения CAS

Ирина Егорова
21:30 08.01.2020
Российское антидопинговое агентство направило ответ о несогласии с ограничениями WADA, из-за которых российские спортсмены не смогут выступить в крупнейших соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
МОК подтвердил рассмотрение вопроса участия россиян в ОИ-2020 после решения CAS
© Фото: Yang Shiyao via www.imago-images www.imago-images.de Globallookpress

Международный олимпийский комитет рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх», - передает слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса Reuters

Суд рассмотрит жалобу российской стороны, которая была не согласна с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и санкциями в отношении российских спортсменов.

Они не смогут в течение четырех лет выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Теперь WADA должно подать уведомление о споре в CAS, после чего CAS озвучит вердикт, а до этого момента санкции не вступят в силу.

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