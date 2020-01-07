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Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Наталья Вальханская
04:02 07.01.2020
Всего же за карьеру форвард 56 раз забивал по три гола за игру.
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
© Фото: Riccardo Giordano, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в матче против «Кальяри». Всего же за карьеру форвард 56 раз забивал по три гола за игру.

Встреча 18-го тура Серии A завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса». Эта победа стала самой крупной в сезоне для команды Криштиану.

До этого Роналду в составе черно-белых отличился хет-триком в матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» в марте прошлого года.

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