Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в матче против «Кальяри». Всего же за карьеру форвард 56 раз забивал по три гола за игру.

Встреча 18-го тура Серии A завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса». Эта победа стала самой крупной в сезоне для команды Криштиану.

До этого Роналду в составе черно-белых отличился хет-триком в матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» в марте прошлого года.