Внедорожник российского гонщика полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»

Машина российского пилота Владимира Васильева выгорела дотла во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020». Из-за пожара спортсменам пришлось сойти с дистанции. Гонщик и его штурман Виталий Евтехов не пострадали, а внедорожник выгорел полностью.

Предварительной причиной возгорания является лопнувшие трубки высокого давления в топливной системе автомобиля из-за чего топливо начало вытекать и, попадая на горячие поверхности, воспламеняться.

По словам Васильева, у машины пропала мощность и она потеряла обороты. При подъеме в гору экипаж почувствовал запах дыма и в скором времени увидел огонь.

«Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу – не двигатель, а в районе запасных колес с правой стороны. Дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», - цитирует его слова «Чемпионат».

Ралли «Дакар-2020» проходит в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. После второго этапа россияне занимали 11-е место в зачете внедорожников.