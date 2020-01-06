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ФХР намерена сохранить действующий тренерский штаб молодежной сборной России

Светлана Головина
Игорь Лапик
08:45 06.01.2020
На чемпионате мира в Чехии российская молодежка завоевала серебро, уступив в финале канадцам со счетом 3:4.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Hastega, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг заявил, что ФХР хотела бы видеть тренерский штаб молодежной сборной на чемпионате мира в том же составе и в дальнейшем.

«То, что команда играла в такой хоккей - это заслуга тренерского штаба. Поэтому мы абсолютно точно хотим, чтобы тренерский штаб остался в этом составе», - цитирует Ротенберга портал Sport24.

В состав тренерского штаба главного тренера сборной Валерия Брагина входили Игорь Ларионов, Николай Хабибулин и Александр Бойков.

Также вице-президент ФХР заявил «Звезде», что игроки молодежной сборной показали самый современный, агрессивный хоккей на чемпионате мира.

Незадолго до этого главный тренер нашей команды заявил, что доволен качеством игры своих подопечных.

Сборная России в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии завоевала серебро, уступив хоккеистам национальной сборной Канады в финале со счетом 3:4.

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