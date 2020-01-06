Определились соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021

После победы канадской сборной в Молодежном чемпионате мира - 2020 стал известен состав групп, которые примут участие в этом же турнире в будущем году.

В группе А соперниками станут победитель финального матча МЧМ-2019 команда Канады, а также Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия. В группе В сразятся сборные России, Швеции, США, Чехии и Австрии.

Молодежный чемпионат мира - 2020 проходил с 26 декабря по 5 января в Чехии. В финале турнира сборная России уступила сборной Канады со счетом 3:4. В следующем году молодежный чемпионат мира по хоккею будет проходить в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.