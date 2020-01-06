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Наш лучший хоккей: Брагин доволен игрой россиян на МЧМ-2020

Валентина Пескова
02:28 06.01.2020
Наши хоккеисты показали качественный хоккей в финале чемпионата, однако помогли канадцам одержать победу со счетом 4:3, считает главный тренер.
Наш лучший хоккей: Брагин доволен игрой россиян на МЧМ-2020
© Фото: Petr Sznapka globallookpress

Несмотря на то, что сборная России уступила канадским хоккеистам в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4, главный тренер нашей команды Валерий Брагин доволен качеством игры своих подопечных.

«На мой взгляд, эта команда показывала лучший хоккей. Думаю, мы должны продолжать играть в этом стиле. Но сегодня мы помогли сопернику выиграть», - рассказал Брагин журналистам.

Как объяснил наставник, он не сомневается в том, что ребята выкладывались больше, чем на 100 процентов. Однако эмоции все же захлестнули российских игроков, поэтому во время матча были удаления.

По словам специалиста, канадские игроки не смогли удивить его чем-то особенным. Они сделали акцент на оборону, что и предвидела наша сторона.

Свой нынешний контракт Брагин подписал с Федерацией хоккея России в 2018 году, он заключен на два года с возможным продлением еще на такой же срок. Ситуацию с контрактом тренер комментировать не стал.

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