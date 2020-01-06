«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею вернулась домой с чемпионата мира, который прошел в Чехии. На турнире в Остраве россияне завоевали серебряные награды, уступив в финале команде Канады со счетом 3:4.

До середины третьего периода российские хоккеисты вели со счетом 3:1, однако канадцы воспользовались несколькими необязательными удалениями у нашей сборной и довели счет до минимального преимущества в свою пользу.

Как признались сами российские спортсмены, их подвели эмоции, которые в итоге стоили им золота турнира. При этом все они отмечают, что МЧМ-2020 - одно из лучших событий, которые произошли в их жизни.

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов, а также вратарь команды Амир Мифтахов в разговоре со «Звездой» поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Всем спасибо огромное за поддержку. Это было лучшее время. Спасибо, Россия! Я горд быть россиянином и горд выступать на таком сильном турнире», - отметил Соколов.

«Ощущения прекрасные, это было, наверно, лучшее время в жизни, которое мы провели все вместе на этом турнире. Надеялись конечно же на золото, и вся страна за нас болела - все, кто приехал туда и смотрели у телеэкранов. Огромное всем спасибо», - сказал Амир Мифтахов.

Выступлением национальной команды России остались довольны эксперты и функционеры. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что игроки молодежной сборной показали самый современный, агрессивный хоккей на чемпионате мира.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил, что такие зрелищные игры, как показали Россия и Канада, и привлекают миллионы людей по всей планете.