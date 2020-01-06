Смоловым снова заинтересовались в Европе

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов может перейти в испанский «Эспаньол», пишет издание Diario La Grada.

Команда сейчас занимается поиском игроков, чтобы усилить атаку в зимнее трансферное окно, однако Смолов не является приоритетным игроком. В первую очередь «Эспаньол» рассматривает Рауля де Томаса из португальской команды «Бенфики».

Как сообщает издание, трансфер может состояться до 12 января.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию, заявив, что Смолов нужен «нашей команде».

«А еще он может уехать в Англию», - шутя прокомментировал он Sportbox.ru.

Футболисту ранее поступали предложения от китайского и английского клубов.

29-летний Смолов является форвардом «Локомотива» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 19 встречах. Ранее он выступал за «Краснодар», где является лидером по количеству забитых мячей в истории клуба – 64 гола. В составе сборной России футболист играет с 2012 года. Всего в составе национальной команды он провел 39 матчей и забил 14 голов.