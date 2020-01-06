Нужно уметь держать удар: Ротенберг уверен, что сборная РФ сделала шаг вперед на МЧМ-2020

Хоккеисты молодежной сборной России показали самый современный, агрессивный хоккей на чемпионате мира, который завершился в Чехии. Таким мнением поделился со «Звездой» первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Россияне завоевали серебро турнира, уступив в финале национальной команде Канады со счетом 3:4.

«Игроки отдали все, что могли, сделали шаг вперед, шаг к золоту. И в это же время мы понимаем, что нам надо делать для того, чтобы выиграть золото. Нам немного не хватило. Нужно уметь держать удар, и эту психологию нам нужно укрепить, для того, чтобы команда выиграла золотые медали», - отметил Ротенберг.

Он поблагодарил игроков, тренерский штаб за огромную проделанную работу. Отдельную благодарность вице-президент ФХР выразил болельщикам за поддержку сборной России.