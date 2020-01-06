Была возможность взять золото: Кожевников объяснил проигрыш России Канаде на МЧМ

Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя «Звезде» второй результат российской сборной в матче финала Молодежного чемпионата мира по хоккею, пояснил, что наши спортсмены старались, но сами упустили игру удалениями.

«Хорошая игра, ребята достаточно старались, били, хорошо играли, но сами упустили игру удалениями. Но и, естественно, финские "ребята" нам помогли. Такие судьи, непонятно, почему их (Канадцев. - Ред.) не удаляли. И по мелочи помогали канадцам. Все думали, что наши победят. Третий период они вели 3:1. Ну не получилось, жалко, обидно ребятам.

Стараться - это одно, и канадцы тоже играли на пределе своих возможностей. Так что ничего, бывает такое в жизни. Дошли до финала, молодцы. Старались. Красавцы. Серебряная медаль - тоже хорошо. У них была возможность выиграть золотые, но у них было немножко другое состояние», - пояснил Александр Кожевников.