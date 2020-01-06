Немного не повезло, но проявили характер: Фетисов о серебре сборной РФ на МЧМ-2020

Заслуженный тренер России по хоккею Вячеслав Фетисов по окончании матча между сборными России и Канады в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею заявил, что такие зрелищные игры привлекают миллионы людей по всей планете. Напомним, наши спортсмены уступили канадцам со счетом 3:4, завоевав серебряные медали.

«Играли хорошо, не повезло немножко. Да, проявили характер. Мне понравился задор, креативность. Но не повезло, бывает. На то он и юниорский хоккей. На самом деле это то, что больше привлекает внимание, чем хоккей профессиональный. Там много задора, много энергии, много непредсказуемых решений, но это и есть игра. Это то, чем эта игра привлекает миллионы людей по всей планете: задором, непредсказуемостью, мужским характером. Да, ребята молодцы, тут упрекнуть некого. Мы рады за команду», - рассказал Фетисов в комментарии «Звезде».

Матч проходил в Чехии на «Остравар-Арене». За четыре минуты до конца финального матча канадская сборная вышла вперед, выход один на один реализовал Экил Томас. Россияне, несмотря на большинство и снятие вратаря, не смогли перевести игру в овертайм.