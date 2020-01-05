Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккею

В сборной Швеции недовольны поведением российских спортсменов во время матча ½ финала Молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча состоялась 4 января в чешской Остраве и закончилась победой сборной России со счетом 5:4.

Шведский нападающий Альбин Эрикссон выразил свое возмущение поведением россиянина Александра Хованова и тем, как он отпраздновал забитую шайбу в первом периоде. Александр «позволил себе» проехаться мимо скамейки Шведской сборной и поцеловать герб на свитере.

«Они обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но демонстративно целовать герб, празднуя гол, это, по их мнению, нормально», - приводит слова Эрикссона Aftonbladet.

Шведский нападающий вспомнил инцидент, который произошел после матча Россия - Канада на Молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии. Тогда российская сборная разгромила канадцев со счетом 6:0. Это крупнейшее поражение сборной Канады от россиян в истории противостояния на МЧМ.

После матча, когда зазвучал гимн России, капитан канадской команды Баррет Хэйтон не снял шлем, проигнорировав спортивный этикет. Тогда капитан сборной РФ Григорий Денисенко сделал замечание судье и капитану канадцев, а во время прощания с соперниками ни один российский хоккеист не пожал руку Хэйтону.

Позднее капитан сборной Канады извинился перед спортсменами и болельщиками за свое поведение. И подчеркнул, что не хотел проявить неуважение своими действиями