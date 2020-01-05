Россия взяла серебро Молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России уступила в матче финала Молодежного чемпионата мира по хоккею национальной команде Канады. Встреча прошла на «Остравар-Арене» в Чехии и завершилась со счетом 4:3 в пользу канадских спортсменов.

Счет на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Также шайбы в составе россиян забросили Григорий Денисенко и Максим Соркин.

К середине третьего периода на счету канадцев была только шайба Дилана Козенса, но сначала Коннор Макмайкл сократил отставание до минимума, после чего Барретт Хэйтон сравнял счет.

За четыре минуты до конца финального матча канадская сборная вышла вперед, выход один на один реализовал Экил Томас. Россияне, несмотря на большинство и снятие вратаря, не смогли перевести игру в овертайм.