Сборная России открыла счет в финале МЧМ по хоккею
Игрок закатил шайбу во втором периоде после наброса сокомандника от синей линии.
© Фото: Simon HastegÃ…Rd, Globallookpress
Сборная России открыла счет в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Канады. Автором первой в матче шайбы стал Никита Александров.
Игрок закатил шайбу во втором периоде после наброса сокомандника от синей линии.
Напомним, финальная игра чемпионата проходит в чешском Остраве на «Остравар-Арене». В полуфинале россияне обошли команду из Швеции.