Сборная России открыла счет в финале МЧМ по хоккею

Сборная России открыла счет в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Канады. Автором первой в матче шайбы стал Никита Александров.

Игрок закатил шайбу во втором периоде после наброса сокомандника от синей линии.

Напомним, финальная игра чемпионата проходит в чешском Остраве на «Остравар-Арене». В полуфинале россияне обошли команду из Швеции.