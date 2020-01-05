Назван состав сборной России по хоккею на финальный матч МЧМ с Канадой

Напомним, решающая игра начнется 5 января в 21.00 по московскому времени. Россияне вышли в финал, одолев сборную Швеции в полуфинальной игре. Тогда счет матча оказался 5:4 в пользу россиян , решающая шайба была забита в овертайме.

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