Назван состав сборной России по хоккею на финальный матч МЧМ с Канадой
Решающая игра состоится 5 января в 21:00 по московскому времени.
© Фото: russiahockey, Twitter
В Федерации хоккея России опубликовали список игроков, вошедших в состав сборной на финальную игру Молодежного чемпионата мира с Канадой.
Голкиперами стали Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров. В первом звене сыграют Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов, Александр Романов и Данила Галенюк.
Полный список хоккеистов четырех составов опубликован в официальном Twitter федерации.
Напомним, решающая игра начнется 5 января в 21.00 по московскому времени. Россияне вышли в финал, одолев сборную Швеции в полуфинальной игре. Тогда счет матча оказался 5:4 в пользу россиян, решающая шайба была забита в овертайме.