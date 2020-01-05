Швеция победила Финляндию в матче за третье место МЧМ по хоккею
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу шведской молодежной сборной.
© Фото: Jaroslav Ozana
Сборная Швеции одержала победу в матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра с командой Финляндии состоялась на «Остравар-Арене» в чешском Остраве.
По итогам матча шведы выиграли со счетом 3:2. В ходе первого периода шайбу в ворота финнов отправил Расмус Сандин, затем во втором периоде отметились Самуэль Фагемо и Линус Эберг.
Шайбы в шведские ворота закатили игроки финской сборной Паси Пуйстола и Маттиас Маччели.