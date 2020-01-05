Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап «Дакара»
Дистанцию в 319 километров удалось преодолеть за 3 часа 40 минут и 35 секунд.
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Российский экипаж «КАМАЗ-Мастер» под руководством Антона Шибалова выиграл первый этап «Дакара-2020» в зачете грузчиков.
Гонщик преодолел первый этап протяженностью 319 километров за 3 часа 40 минут и 35 секунд.
Вторым пришел белорусский гонщик Сергей Вязович, отставший на 1 минуту 33 секунды.
На третьем месте расположился голландский экипаж Адриануса Йоханнеса ван Кастерена.
Ралли-марафон проходит в Саудовской Аравии.