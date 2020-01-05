Большунов и Устюгов заняли первые два места в общем зачете «Тур де Ски»

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли первые два места в общем зачете «Тур де Ски».

Большунов преодолел дистанцию масс-старта в гору с третьим временем и впервые в спортивной карьере стал триумфатором многодневной гонки. Его «коллега» Устюгов стал пятым и вторым в общем зачете гонки.

На третью строчку в общем зачете вслед за россиянами встал представитель Норвегии Йоханесс Клебо. Преимущество, которое он имел перед этапом, ему удержать не удалось.

Ранее Большунов победил в гонке преследования в рамках «Тур де Ски». Лыжник стал первым по итогам четвертого этапа многодневки в итальянском Тоблахе.

