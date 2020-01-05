Лыжник Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов впервые в спортивной карьере стал победителем общего зачета многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». В это воскресенье Большунов финишировал в масс-старте свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме на четвертом месте, что позволило ему занять первое место в общем зачете.

Другой россиянин Сергей Устюгов финишировал шестым (+35,6), что принесло ему вторую ступень подиума в общем зачете. Лидировавший до этого норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо занял в масс-старте 22 место. Его отставание от Большунова составило 1 минуту и 10 секунд.