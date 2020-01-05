Президент IIHF прокомментировал судьбу МЧМ по хоккею 2023 года в России

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет, как и планировалось ранее, в Новосибирске и Омске. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится. Мы ждем итоги апелляции», - цитирует ТАСС заявление Фазеля.

Девятого декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) своего статуса, что привело к санкциям в отношении всего российского спорта. Страну на четыре года лишили права проводить международные спортивные мероприятия и принимать в них участие под национальным флагом.

На заседании общего собрания членов РУСАДА 24 декабря было принято решение оспорить санкции WADA в Спортивном арбитражном суде. Без его вердикта ограничения не вступят в законную силу.