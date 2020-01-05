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Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ

Ян Брацкий
16:21 05.01.2020
Финал Молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой состоится сегодня в 21:00.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaroslav Ozana, Globallookpress

Коллективный хоккей и сплоченность на льду помогут российской молодежи одолеть сборную Канады в финале чемпионата мира. Такое мнение выразил один из тренеров россиян Игорь Ларионов.

Наставник отметил, что большинство зрителей на многотысячной арене будут болеть за наших соперников и гнать их вперед. После унизительного поражения от российской команды на групповом этапе со счетом 6:0 это будет дополнительно мотивировать канадцев.  

«Важно показать сплоченность и сыграть на команду. Сегодня на трибунах из 8 тысяч болельщиков 6 тысяч будут поддерживать Канаду. Для нас это будет как гостевая игра, мы подготовим ребят к этому», - цитирует Ларионова портал Sport24.

Игорь Ларионов призвал лидеров нашей сборной сохранять спокойствие на льду, избегать ненужных удалений и напомнил о преимуществах компактной игры.

«Важно, чтобы каждый из них понимал свою роль и детали, которые потребуются. Мы хотим играть агрессивно, активно. И мы покажем это, не собираемся отступать от своего плана. Мы не играем от защиты, мы играем в хоккей, который присущ этой команде», - добавил тренер.

Россияне и канадцы скрестят клюшки в поединке за золото чемпионата мира сегодня в 21:00. Четырьмя часами ранее судьбу бронзовых наград решат между собой хоккеисты сборных Швеции и Финляндии.

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