«Важно контролировать эмоции»: тренер ХК «Динамо» дал совет сборной России на финальную игру МЧМ с Канадой

Российской молодежной сборной по хоккею следует «правильно сыграть» в первые 10 минут встречи с канадцами и «дорожить шайбой» для победы. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал тренер столичного ХК «Динамо» Юрий Бабенко.

«Шансы есть всегда. Вопрос в том, насколько сильно мы захотим выиграть. Я постоянно нахожусь на связи с ребятами. Думаю, что все будет хорошо. Будет очень важно сыграть первые 10 минут правильно. Дорожить шайбой, контролировать шайбу, оставить канадцев без владения. Канада всегда начинает хорошо, но они вчера играли поздно. У наших ребят было больше времени на восстановление. Ну и опять же: важно контролировать эмоции. Все-таки финал чемпионата мира. Ребята еще молодые. Поэтому надо будет контролировать эмоции свои», - сказал хоккеист.

В субботу молодежная сборная России по хоккею в упорной борьбе одержала победу над командой Швеции. Итоговым счетом игры, состоявшейся на «Остравар Арене» в чешской Остраве, стало 5:4 в пользу россиян. Решающая шайба была забита в овертайме.

Таким образом, по итогам игры российская сборная вышла в финал Молодежного чемпионата мира, где в 21.00 мск 5 января, встретится с командой Канады, обыгравшей Финляндию в полуфинальной встрече.