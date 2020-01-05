Неизвестные свалили памятник Ибрагимовичу в шведском Мальме

Неизвестные свалили памятник футболисту «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный в шведском городе Мальме. Пользователи сети публикуют кадры с места происшествия.

На снимках видно, что вандалы спилили статую у основания ног, из-за чего монумент свалился на ограждение. При этом на голову скульптуры натянули черный свитер с надписью «Швеция». Также злоумышленники оставили около памятника надпись «убрать».

Стоит отметить, что скульптура Ибрагимовича уже не в первый раз подвергается атаке хулиганов. Так, в ноябре фанаты местного «Мальме», первого клуба, за который играл Ибрагимович, подожгли памятник. Действия вандалов стали ответом на новость о приобретении футболистом акций клуба «Хаммарбю», являющегося принципиальным соперником «Мальме».