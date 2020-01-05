«Скорость и эмоции»: игрок КХЛ назвал рецепт победы россиян над канадцами в финале МЧМ

В финальном мачте Молодежного чемпионата мира по хоккею российской команде необходимо правильно настроиться и приложить максимальные усилия для того, чтобы одержать победу.

Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился нападающий клуба «Сочи» Континентальной хоккейной лиги Андрей Алтыбармакян.

Профессиональный хоккеист отметил, что матчи стадии плей-офф, а тем более игры за золото мирового первенства отличаются от игр группового этапа. «Кленовые листы», разгромно уступившие россиянам в пером матче со счетом 6:0, будут предельно мотивированы на победу.

«Все зависит от самих ребят. Канадские игроки точно не будут такими, какими они были в первой игре. Это финал, это эмоции, все будет зависеть от того, как наши парни настроятся. Они показали, что умеют забрасывать шайбы, умеют грамотно обороняться, умеют играть в командный хоккей, поэтому надо просто делать то, что ты умеешь и все получится», - считает Алтыбармакян.

Накануне подопечные Валерия Брагина вырвали путевку в финал в тяжелейшем противостоянии с командой Швеции. Три периода победителя не выявили, а игра перешла в овертайм, в котором решающую шайбу в ворота скандинавов забросил Иван Морозов.

Канадцы свое право на игру за золото оспаривали в полуфинальной игре с командой Финляндии, в которой многое было решено уже в пером периоде. В итоге финны уступили со счетом 0:5 и сыграют со своими географическими соседями за бронзу. Матч за третье место состоится в 17:00 по московскому времени. Ну а главное блюдо для хоккейных гурманов подадут к столу в 21:00. Хоккейная классика – Россия-Канада – матч в котором решится судьба золотых медалей Молодежного мирового первенства.