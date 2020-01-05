Испытание Канадой: эксперты оценили шансы сборной России на победу в финале МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею сегодня вечером может стать чемпионом мира. Финал с Канадой станет не только украшением всего чемпионата, но и серьезным испытанием для подопечных Валерия Брагина.

В разговоре со «Звездой», спортивный обозреватель и комментатор Алексей Андронов оценил шансы наших хоккеистов на победу. По его мнению, ключом к успеху в финале будет правильный настрой и грамотно подобранный состав на игру.

«Я думаю, что шансы хорошие, потому что наша команда набирает по ходу турнира, это очевидно. Парни прибавляют в проблемных местах. Я думаю, что тренерский штаб уже определился с вратарем на финал. Это будет не тот, кого называли основным, к счастью, потому что он допускает много ошибок. После 6:0 в группе канадцы будут играть иначе. Надо смотреть и болеть за сборную, но понимать, что ей могут дать сдачи», - поделился своим мнением Андронов.

Тренер женской сборной России по хоккею Жанна Щелчкова на предстоящую игру также смотрит с оптимизмом. Она возлагает большие надежды на тренерский штаб, отмечая тот факт, что и грозные канадцы иногда оступаются и проигрывают.

«Сложно говорить по ребятам, немного разная специфика у нас. Тренер опытный, я думаю, что он как надо настроит команду. Остальное зависит от них. Шансы есть всегда, даже самые опытные команды проигрывают», - сказала Щелчкова в телефонном разговоре со «Звездой».

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение канадцам, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2.00, на победу россиян коэффициент составляет 2.95.

Статистика тоже на стороне наших противников. С учетом игры на групповом этапе, Россия и Канада провели 26 очных встреч на молодежных первенствах планеты. «Кленовые листья» одержали 13 побед против 12 у России при одной ничьей.

Стартовое вбрасывание в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею произойдет в 21:00. До этого в Чехии разыграют бронзовые медали чемпионата. За третье место поборются сборные Финляндии и Швеции. Эту игру можно посмотреть в 17:00.