Определился соперник России в финале МЧМ по хоккею

Молодежная сборная Канады разгромила национальную команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ по хоккею в чешском Остраве. Таким образом стал известен соперник россиян. Сборные России и Канады встретятся 5 января, в воскресенье, в финале.

В полуфинальном матче Канада-Финляндия голами отметились Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье, Джейми Дрисдейл и Тай Делландреа.

Ранее молодежная сборная России одержала волевую победу над Швецией со счетом 5:4. Решающая шайба была забита в овертайме. Среди отличившихся российских игроков оказались Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. Из шведской команды шайбы в ворота россиян забросили Расмус Сандин, Нильс Лундквист и Самуэль Фагемо.