«Это самый эмоциональный матч»: вратарь сборной России о победе над Швецией в МЧМ

Это был самый эмоциональный матч в карьере, сказал после игры со шведами в полуфинале МЧМ по хоккею вратарь российской сборной Амир Мифтахов.

«Это самый эмоциональный матч в моей карьере. Хоть я и вышел не в старте, а только в третьем периоде. Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни», - поделился своими впечатлениями Мифтахов Sport24.

Сегодня, 4 января, молодежная сборная России одержала победу со счетом 5:4 в матче 1/2 финала Молодежного чемпионата мира по хоккею в чешском Остраве. Решающая шайба была забита в овертайме.

«В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу. Лучше, когда много бросков и ты всегда в тонусе. Но, опять же, я не должен был пропускать ни одного гола, должен был выручать любой ценой», - сказал Мифтахов.

Амир Мифтахов добавил, что ему было не сложно входить в игру по ходу матча, поскольку вратарь должен быть всегда готов встать в ворота.