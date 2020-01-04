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Россия победила Швецию и вышла в финал МЧМ по хоккею

Егор Левин
19:40 04.01.2020
Шайбами в ворота шведов отметились Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов.
Россия победила Швецию и вышла в финал МЧМ по хоккею
© Фото: Jaroslav Ozana, Globallookpress

Молодежная сборная России по хоккею в упорной борьбе одержала победу над командой из Швеции. Итоговым счетом игры, состоявшейся на «Остравар Арене» в чешском Остраве, стало 5:4 в пользу россиян. Решающая шайба была забита в овертайме.

Среди отличившихся шайбами в воротах противника россиян оказались Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. Шведскими игроками, забившими голы в ворота россиян, оказались Расмус Сандин, Нильс Лундквист и Самуэль Фагемо.

Таким образом, по итогам игры российская сборная вышла в финал Молодежного чемпионата мира по хоккею. Финальный матч состоится 5 января в 17:15 по московскому времени. Противником российской сборной станет победитель пары Канада - Финляндия, матч которых пройдет 4 января в 21:00.

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