Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте Tour de Ski
Он проиграл лидеру 0,7 секунды, преодолев 15-километровую дистанцию за 39 минут 51 секунду.
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Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем на этапе Tour de Ski, входящем в зачет Кубка мира.
Соревнования прошли в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. Лыжник преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 51 секунду, уступив победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.
Бронза также досталась россиянину. Лыжник Александр Большунов пришел третьим, проиграв 1,33 секунды.
Российские спортсмены Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко расположились на пятом и шестом месте соответственно.
Соревнования Tour de Ski завершатся в воскресенье, 5 января.