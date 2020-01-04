Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте Tour de Ski

Иван Линдеманн
16:05 04.01.2020
Он проиграл лидеру 0,7 секунды, преодолев 15-километровую дистанцию за 39 минут 51 секунду.
Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте Tour de Ski
© Фото: MATHIAS BERGELD, via www.imago-im Globallookpress

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем на этапе Tour de Ski, входящем в зачет Кубка мира.

Соревнования прошли в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. Лыжник преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 51 секунду, уступив победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.

Бронза также досталась россиянину. Лыжник Александр Большунов пришел третьим, проиграв 1,33 секунды.

Российские спортсмены Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко расположились на пятом и шестом месте соответственно.

Соревнования Tour de Ski завершатся в воскресенье, 5 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.01.2020, 13:32
Путин поднимет проблему снижения доходов россиян в послании Федеральному Собранию
Дата04.01.2020, 13:16
Космические войска России в 2019 году обнаружили все пуски ракет в зоне своей ответственности
Дата04.01.2020, 12:45
Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:26 В стране и мире
Видео
Лавров и глава МИД Ирана назвали гибель Сулеймани новым раундом эскалации напряженности
16:19 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Ливии
16:05 Спорт
Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте Tour de Ski
15:58 В стране и мире
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
15:46 В стране и мире
Видео
Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сайт призывной службы США рухнул из-за дезинформации о третьей мировой войне
Видео
Орудия «адского огня»: что обнаружили сирийские военные после освобождения деревни Эт-Тах от боевиков
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.