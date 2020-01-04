Врач прокомментировал состояние здоровья Шумахера

Известный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, перенесший шесть лет назад сложнейшую травму, мало напоминает себя прежнего. Об этом заявил нейрохирург Никола Аччари.

Третьего января семикратный чемпион «королевских автогонок» отпраздновал день рождения, ему исполнился 51 год. По этому поводу супруга Шумахера Коррина обратилась к болельщикам, заявив, что большие вещи начинаются с маленьких шагов. Тем самым она выразила надежду на скорое завершение реабилитации своего супруга.

«Я воспринимаю эти слова очень осторожно. Михаэль требует пристального внимания. У него должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий длительного ухода. Я имею в виду мышечную атрофию, поражение сухожилий, остеопороз. Это очень деликатная ситуация, могут возникнуть необратимые последствия», - цитирует РИА Новости заявление лечащего врача.

Осенью прошлого года стало известно о попытках вылечить гонщика стволовыми клетками, для чего Шумахера перевезли в парижскую клинику. Экспериментальная терапия не дала ощутимых результатов, сообщил нейрохирург.

Михаэль Шумахер упал на горных лыжах 29 декабря 2013 года, во время отдыха на горном курорте во французском Мерибеле. Врачи экстренно госпитализировали его со склона с диагнозом черепно-мозговая травма с повреждением обеих полушарий головного мозга. С тех пор знаменитый чемпион проходит длительный курс восстановления и реабилитации.