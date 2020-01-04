WADA определило сумму обязательного взноса России в 2020 году
Ежегодно взнос увеличивается примерно на 8%, в прошлом году он составил $946 747.
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) составит более $1 миллиона. Об этом сообщили в самой организации.
Ежегодно взнос увеличивается примерно на 8%, в прошлом году РФ заплатила $946 747.
«Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», - сказал собеседник ТАСС в WADA.
Исполком WADA 9 декабря принял ряд санкций, в результате чего Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на четыре года и запретили принимать крупные турниры. Выступать российские спортсмены могут только под нейтральным флагом.
Россия подала на это решение апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.