WADA определило сумму обязательного взноса России в 2020 году

Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) составит более $1 миллиона. Об этом сообщили в самой организации.

Ежегодно взнос увеличивается примерно на 8%, в прошлом году РФ заплатила $946 747.

«Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», - сказал собеседник ТАСС в WADA.

Исполком WADA 9 декабря принял ряд санкций, в результате чего Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на четыре года и запретили принимать крупные турниры. Выступать российские спортсмены могут только под нейтральным флагом.

Россия подала на это решение апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.