Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Роман Захаров
12:45 04.01.2020
Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти российских субъектов принять участие в осуществлении мер, которые будут направлены на подготовку и проведение летней Универсиады в 2023 году.
Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать содействие руководству Свердловской области в подготовке и проведении ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области и Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге"», - сказано в тексте документа.

Российский лидер поручил кабинету министров РФ при участии органов государственной власти Свердловской области разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение Универсиады, а также помочь в освещении в СМИ подготовки и проведения спортивного мероприятия, включая актуальные проблемы развития студенческого спорта.

Помимо этого, Путин рекомендовал органам исполнительной власти российских субъектов принять участие в осуществлении мер, которые будут направлены на подготовку и проведение Универсиады в 2023 году. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.01.2020, 12:33
Кабмин РФ подготовил список законопроектов на 2020 год
Дата04.01.2020, 05:00
Экипажи Су-30СМ и Су-24 отработали дозаправку в воздухе: видео
Дата04.01.2020, 12:45
Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:16 Армия
Космические войска России в 2019 году обнаружили все пуски ракет в зоне своей ответственности
13:14 В стране и мире
Видео
В вилюйском ТЦ «Долгун» произошел крупный пожар: видео
13:08 Спорт
WADA определило сумму обязательного взноса России в 2020 году
12:49 В стране и мире
Президент Ирана назвал убийство генерала Сулеймани тяжелейшим преступлением США
12:45 Спорт
Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сайт призывной службы США рухнул из-за дезинформации о третьей мировой войне
Видео
Орудия «адского огня»: что обнаружили сирийские военные после освобождения деревни Эт-Тах от боевиков
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.