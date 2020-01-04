Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать содействие руководству Свердловской области в подготовке и проведении ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области и Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге"», - сказано в тексте документа.

Российский лидер поручил кабинету министров РФ при участии органов государственной власти Свердловской области разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение Универсиады, а также помочь в освещении в СМИ подготовки и проведения спортивного мероприятия, включая актуальные проблемы развития студенческого спорта.

Помимо этого, Путин рекомендовал органам исполнительной власти российских субъектов принять участие в осуществлении мер, которые будут направлены на подготовку и проведение Универсиады в 2023 году.