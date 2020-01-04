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«Это не аванс»: хоккейный эксперт оценил шансы россиян в матче со шведами на МЧМ

Ян Брацкий
10:42 04.01.2020
По мнению хоккейного эксперта, залог успеха россиян в сегодняшнем матче со шведами в силовом стиле ведения игры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vladimir Prycek, Globallookpress

Правильно выбранная тактика на матч со шведами – залог успеха российской команды на Молодежном чемпионате мира по хоккею. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился хоккейный эксперт Дмитрий Милюков.

Специалист считает, что захватить преимущество сможет та команда, которая навяжет сопернику свой стиль игры. При этом, Милюков призывает не сбрасывать со счетов тот факт, что «тре крунур» выиграли все свои матчи на чемпионате и являются одним из самых грозных соперников для российской дружины.

«Шансы всегда есть. Это не получка, не аванс. Я считаю, что шведов можно обыгрывать, несмотря на то, что они очень хорошо выглядят и все у них есть. Шведы не любят жесткой игры, если против них начать играть в таком стиле, они могут сдуться. Если правильно выбрать тактику, то ничего страшного в шведах нет», - считает Милюков.

Российская команда на этом чемпионате одна из самых сбалансированных по своему составу. Таково мнение многочисленных хоккейных экспертов. Тем не менее, накануне решающих матчей плей-офф главный наставник команды Валерий Брагин может преподнести соперникам сюрприз и перетасовать звенья, заменив одних игроков на других, считает Дмитрий Милюков. Однако, одного желания тренера для этого недостаточно, считает он. Должна быть более весомая причина.

«Если игрок начинает выпадать из игры, его надо менять. Такое часто бывает и это нормально, если у кого-то не идет игра. Если кто-то выпадает из звена, или травма у него, то надо менять. Игра живет сама по себе и дышит, на нее надо реагировать. Брагин – опытный тренер, у него хороший штаб. Вполне возможно, что перед игрой он примет решение перетасовать звенья, но все в зависимости от игровой ситуации», - заключил эксперт.

В отличие от скандинавов, россияне прошли групповой этап не идеально. Наряду с двумя разгромными победами, над Канадой с историческим счетом 6:0 и над Германией со счетом 6:1, российские хоккеисты уступили Чехам (3:4) и принципиальным соперникам США (1:3).

Последняя игра со швейцарцами завершилась со счетом (3:1). Матч за выход в финал хоккейного Молодежного чемпионат мира начнется сегодня в Остраве в 17:00 по московскому времени.

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