Стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккею

В субботу, 4 января, в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с национальной командой Швеции.

Также стала известна и вторая пара полуфиналистов. В субботу, 4 января, встретятся команды Канады и Финляндии.

В четверг, 2 января, состоялись четвертьфинальные матчи МЧМ по хоккею. Молодежная сборная России одержала победу 3:1 над сборной Швейцарии и обеспечила себе выход в полуфинал. Канада разгромила Словакию со счетом 6:1, американцы уступили финнам 0:1, Швеция выиграла у Чехии 5:0.

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею состоится 5 января. В этот же день пройдет встреча за третье место и так называемый утешительный раунд, в котором встретятся Германия и Казахстан. Эти две сборные заняли последние места в своих группах.