В Сочи прошел благотворительный хоккейный матч «Легенд хоккея» и «Ночной хоккейной лиги»

В Ледовом дворце в Сочи прошел благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея. Мероприятие состоялось уже в пятый раз подряд.

В матче приняли участие команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». В их составе сыграли признанные советские и российские спортсмены, такие, как Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Александр Могильный, Павел Буре и другие прославленные хоккеисты.

Итоговым результатом матча стал счет 17:11 в пользу «Легенд хоккея». В заключении матча игрок одной из команд Владимир Потанин удостоился особого приза в честь своего Дня рождения - раритетного кубка.

Все средства, вырученные от продажи билетов на матч, направили на программы по физической реабилитации детей с проблемами со здоровьем. Потанин удвоил сумму, сделав ее равной 2 миллионам 378 тысячам рублей. Деньги вручили главе фонда «Лыжи мечты».