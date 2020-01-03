Ковальчук заключил контракт с «Монреалем»

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс». Как сообщается на сайте NHL, соглашение рассчитано на 1 год.

По условиям договора, форвард получит 700 тысяч долларов за выступления в матчах NHL и 70 тысяч долларов за игры в Американской хоккейной лиге.

В середине декабря 2019 года Ковальчук расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Там он получал 6,25 млн долларов.

В разные годы 36-летний россиянин выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА. В NHL Илья Ковальчук играл за клубы «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Девилс» и «Лос-Анджелес Кингз».