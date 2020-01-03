Российские лыжники заняли два места на пьедестале почета Tour de Ski

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли два места на пьедестале почета многодневной гонки Tour de Ski, которая входит в зачет Кубка мира.

Устюгов расположился на втором месте, уступив победителю гонки, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.

Большунов занял третью строчку, отстав от лидера на 1 секунду. Четвертым стал россиянин Андрей Ларьков – он пришел позже на 4,4 секунды.

Гонка Tour de Ski проходила в итальянском городе Валь-ди-Фьемме.