Российские лыжники заняли два места на пьедестале почета Tour de Ski
На четвертом месте также расположился россиянин Андрей Ларьков, он отстал от лидера на 4,4 секунды.
© Фото: MATHIAS BERGELD, globallookpress
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли два места на пьедестале почета многодневной гонки Tour de Ski, которая входит в зачет Кубка мира.
Устюгов расположился на втором месте, уступив победителю гонки, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.
Большунов занял третью строчку, отстав от лидера на 1 секунду. Четвертым стал россиянин Андрей Ларьков – он пришел позже на 4,4 секунды.
Гонка Tour de Ski проходила в итальянском городе Валь-ди-Фьемме.