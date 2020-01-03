В допинг-пробе французской фигуристки обнаружили кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавалье провалила допинг-тестирование. Издание L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции, сообщает, что в ее крови был обнаружен кокаин.

Спортсменке 23 года, она выступает в одиночном виде фигурного катания. Лекавалье является чемпионкой Франции 2017 года.

Известно, что фигуристка перестала принимать участие в соревнованиях с конца сентября 2019 года. Она была заявлена на выступления на этапах Гран-при во Франции и России, но отказалась приехать, сославшись на медицинские показания.

Кроме того, в конце 2019 года Лекавалье пропустила чемпионат Франции, а также не стала участвовать в отборе на первенство Европы.