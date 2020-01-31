«Договаривались на словах»: Кокорин рассказал о контракте с «Зенитом»

Александр Кокорин рассказал в телефонной беседе Вячеславу Фетисову об условиях контракта с клубом «Зенит». Беседа состоялась во время съемок ток-шоу «Фетисов», которое выходит на телеканале «Звезда».

На вопрос легендарного хоккеиста, были ли в контракте пункты о возможности аренды футболиста другими клубами, Кокорин ответил, что согласовывал условия в устной форме.

«Было два разговора, лично с президентом клуба. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», - сообщил Кокорин.

21 января на официальном сайте ФК «Сочи» появилась информация об аренде Александра Кокорина до конца этого сезона. Однако сам форвард вскоре уехал с «Зенитом» на сбор в Доху, где где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана.

О чем еще рассказал Александр Кокорин, вы узнаете в новом выпуске ток-шоу «Фетисов» 2 февраля в 23:00 на телеканале «Звезда».