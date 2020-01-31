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Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

Иван Линдеманн
12:59 31.01.2020
В министерстве отметили, что решение направлено на защиту интересов российских спортсменов.
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Министерство спорта России временно остановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.  Приказ об этом в пятницу, 31 января, подписал глава Минспорта Олег Матыцин. Ограничение будет действовать до 1 марта 2020 года.

В опубликованном на сайте министерства сообщении говорится, что решение о приостановлении направлено на защиту интересов российских спортсменов. Также отмечается, что оно не повлечет за собой дополнительные риски и не ухудшит положения легкоатлетов, которые имеют индивидуальный допуск к международным соревнованиям.

«Минспорт России полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития», - говорится в сообщении.

В Министерстве спорта заявили, что действие госаккредитации будет восстановлено после устранения всех обстоятельств, которые послужили основанием для приостановки.

В четверг, 30 января, Олимпийский комитет России и министерство спорта РФ выступили с совместным заявлением. Они рекомендовали ВФЛА уйти в отставку.

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций полностью исключить ВФЛА из состава организации. Это связано с делом прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Решение может быть принято если РФ не предоставит доказательства невиновности спортсмена в употреблении допинга.

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