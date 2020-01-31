Кокорин раскрыл подробности личного контракта с «Зенитом»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что согласовывал условия своего личного контракта с клубом «Зенит» в устной форме. Спортсмен отметил, что для этого он лично встречался с руководством клуба.

«Было два разговора, лично с президентом клуба. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», - приводит портал «Бизнес Online» ответ футболиста.

Российский футбольный клуб «Сочи» 21 января на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана.

«Я возвращался в "Зенит", у меня были свои амбиции и планы. У меня была возможна аренда, и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в "Зените" мне скажут - я им не нужен. Сейчас - хоп и сказали: "Ты едешь на второй сбор". Поэтому, как только "Зенит" выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение», - заявил Кокорин.

Профессиональное спортивное будущее игрока довольно туманно. В минувший вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила РИА Новости, что Александр проведет вторую часть сезона в фарм-клубе, после чего будет принимать дальнейшие решения.