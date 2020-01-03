Ибрагимович перешел в «Милан»

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании контракта с 38-летним шведом Златаном Ибрагимовичем. Харизматичный нападающий уже прошел медосмотр. Он будет выступать под 21 номером.

Ибрагимович уже защищал цвета «Милана» в 2010 – 2012 годах. Многие предполагали, что он уйдет на пенсию в США, в клубе возрастных футбольных звезд «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он провел 31 матч, забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач.

«Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город Милан, который люблю», - приводит слова Ибрагимовича BBC.

Слухи о возращении Ибрагимовича появились еще в декабре. Предполагалось, что подписание контракта состоится до Нового года, но стороны смогли договорится 2 января. В результате контракт заключен до июня 2020 года и на сумму более 3 миллионов евро. Если договор будет пролонгирован, то Ибрагимович может заработать от 4 до 6 миллионов евро.