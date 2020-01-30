Овечкин появился на матче в майке с номером 24 в память о Коби Брайанте

Хоккеист Александр Овечкин почтил память погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта, надев на игру с командой Nashville Predators майку с номером 24.

Капитан Washington Capitals вышел в ней на предматчевую разминку. Овечкин подпишет майку и передаст средства, вырученные с аукционной продажи, в благотворительный фонд семьи Брайантов. Об этом сообщает сайт Washington Capitals.

Отмечается, что Брайант начал играть в NBA под номером 8, но позже сменил его на 24. Привычный номер Овечкина, под которым он выходит на лед - 8.

Напомним, легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе 26 января. Олимпийский и пятикратный чемпион NBA стал жертвой крушения частного вертолета в городе Калабасас в штате Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Мария.