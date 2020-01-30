Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту». Об этом сообщил клуб на своей официальной странице в Twitter.

«Голы, опыт, талант. Российский форвард Федор Смолов приходит до конца сезона», - написано в заявлении.

Футболисту 9 февраля исполняется 30 лет. В «Сельту» он переходит на правах аренды. Нападающим интересовался испанский «Вильярреал», но он выбрал клуб, в котором уже знают русских спортсменов.

За «Сельту» с 1996 по 2004 год выступал Александр Мостовой, который стал первым из россиян капитаном иностранной команды. Болельщики испанского клуба даже собирали деньги на изготовление памятнику россиянину. Примерно в эти же годы, с 1997 по 2002 год, с «Сельтой» был подписан контракт у Валерия Карпина, который становился лучшим универсальным игроком чемпионата Испании. Именно эти коды стали лучшим периодом для испанского клуба. И теперь болельщики ждут таких же результатов и от Федора Смолова.