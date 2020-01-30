Путин подарил свитер ветерану чехословацкого хоккея

Ветеран чехословацкого хоккея Йозеф Голонка получил подарок ко дню рождения от президента РФ Владимира Путина. В российском посольстве ему вручили свитер с символикой «Ночной хоккейной лиги», участником которой является сам глава государства и многие спортивные звезды.

«Мероприятие подтвердило взаимный интерес обеих сторон в сотрудничестве в области хоккея и подготовки молодых спортсменов», - говорится на странице посольства РФ в Словакии на Facebook.

Подарок Голонка получил из рук посла России Алексея Федотова. На встрече также присутствовали госсекретарь Минкультуры Словацкой республики Иван Сечик и бывший генеральный секретарь Словацкой федерации хоккея с шайбой Игорь Немечек.