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Матч между ПСЖ и «Истанбулом» прерван из-за расистского скандала

Анна Берестовая
02:09 09.12.2020
Все футболисты турецкого клуба покинули поле на 16-й минуте игры.
Матч между ПСЖ и «Истанбулом» прерван из-за расистского скандала
© Фото: JB Autissier via www.imago-image www.imago-images.de Globallookpress

Завершающая игра группового этапа Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» была преждевременно остановлена из-за расистского скандала.

Спортсмены «Башакшехира» покинули поле на 16-й минуте и разошлись по раздевалкам после того, как один из арбитров показал тренеру турецкого клуба Пьеру Вебо красную карточку. 

Ситуацию осветили в официальном аккаунте «Истанбула»в Twitter. Клуб сообщил, что во время матча имело место оскорбление камерунца на расовой почве.

Ранее во время игры французской Лиги между ПСЖ и «Марселем» спортсмены начали групповую драку. В результате разгоревшегося конфликта с поля были удалены сразу пять игроков.

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