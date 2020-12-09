Матч между ПСЖ и «Истанбулом» прерван из-за расистского скандала
Все футболисты турецкого клуба покинули поле на 16-й минуте игры.
© Фото: JB Autissier via www.imago-image www.imago-images.de Globallookpress
Завершающая игра группового этапа Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» была преждевременно остановлена из-за расистского скандала.
Спортсмены «Башакшехира» покинули поле на 16-й минуте и разошлись по раздевалкам после того, как один из арбитров показал тренеру турецкого клуба Пьеру Вебо красную карточку.
Ситуацию осветили в официальном аккаунте «Истанбула»в Twitter. Клуб сообщил, что во время матча имело место оскорбление камерунца на расовой почве.
Ранее во время игры французской Лиги между ПСЖ и «Марселем» спортсмены начали групповую драку. В результате разгоревшегося конфликта с поля были удалены сразу пять игроков.