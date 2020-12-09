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Легкоатлетка Сидорова и конькобежец Кулижников признаны лучшими спортсменами 2020 года

Ирина Киселенко
21:56 09.12.2020
В Москве состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии 2020 года в 11 номинациях.
Легкоатлетка Сидорова и конькобежец Кулижников признаны лучшими спортсменами 2020 года
© Фото: Григорий Сысоев, Владимир Песня РИА Новости

Спортсмены Анжелика Сидорова и Павел Кулижников признаны лучшими российскими спортсменами 2020 года.

Кулижников в 2020 году завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства. В голосовании он обошел трехкратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр-2016 гимнаста Никиту Нагорного и саночника Романа Репилова.

Спортсменкой года стала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, номинантами также были представительница художественной гимнастики Дина Аверина и гимнастка Ангелина Мельникова.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году. Победители отмечаются званием лауреата и премией в миллион рублей. В общей сложности Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги и называют лучших в 11 номинациях.

В 2019 году лучшими спортсменами были пловец Антон Чупков и олимпийская чемпионка по фехтованию Инна Дериглазова.

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